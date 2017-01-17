В ДТП на трассе Киев-Чоп погибли три человека
В результате ДТП на месте погибли 25-летняя жена водителя «Шкоды» и 22-летний пассажир, еще один пассажир умер в реанимации.
В результате ДТП на месте погибли 25-летняя жена водителя «Шкоды» и 22-летний пассажир, еще один пассажир умер в реанимации.
В результате
Вчера, 16 января около 19.35 в полицию поступило сообщение, что на трассе
По данному факту полиция начала уголовное производство по ст.286 ч.3 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких потерпевших). Машины задержаны на спецплощадку. Начато досудебное расследование.