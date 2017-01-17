Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Структура коммунальных платежей станет понятнее
Красная волчанка не дает американке выходить из дома
Самолет с 150 пассажирами вернулся в Москву из-за пилота
Новое видео внучки Пугачевой
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Новое видео внучки Пугачевой
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения»
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
«Это что-то новое»: Обама удивлен, что люди доверяют РФ, а не США
«Впервые столкнулись»: адмирал Британии о флоте РФ
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
«Не смешите мои искандеры»: в РФ отреагировали на санкции США
«Жалкое зрелище»: в США об унижении Обамы Россией
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14Рождество Христово в городах России
1135-летие герцогини Кембриджской
12Юбилей Ренаты Литвиновой
11:25 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В ДТП на трассе Киев-Чоп погибли три человека

В результате ДТП на месте погибли 25-летняя жена водителя «Шкоды» и 22-летний пассажир, еще один пассажир умер в реанимации.

Источник: Telegraf.com.ua

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером 16 января на трассе Киев-Чоп в Воловецком районе Закарпатской области, погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.

Вчера, 16 января около 19.35 в полицию поступило сообщение, что на трассе Киев-Чоп возле мотеля в Воловецком районе произошло ДТП с пострадавшими. На месте происшествия правоохранители установили, что столкнулись автомобиль «Шкода Октавия» на киевских номерах и камион «ДАФ» на львовских. Водитель «Шкоды», 27-летний киевлянин, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там машина врезалась на скорости в камион «ДАФ», за рулем которого находился 37-летний житель Львовской области. В результате ДТП на месте погибли 25-летняя жена водителя «Шкоды» и 22-летний пассажир. Еще один пассажир в возрасте 21 год, умер в реанимации Воловецкой ЦРБ. Сам водитель сейчас находится в коме в больнице. Водитель камиона значительных телесных повреждений не получил.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ст.286 ч.3 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких потерпевших). Машины задержаны на спецплощадку. Начато досудебное расследование.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Профессии, которые технический прогресс оставил в прошлом (Фото)
Министр труда пообещал увеличение зарплат
Исполнитель теракта в Стамбуле проходил подготовку в Афганистане
Марин Ле Пен: всеми силами буду отстаивать Frexit
СМИ: Чиновников заставят отчитываться о деятельности в интернете
Захарова сочла истерикой публикацию в CNN заявлений Трампа о РФ
Поиски пропавшего в 2014 году Boeing MH370 приостановлены
Новосибирские ученые обнаружили ген депрессии
Спорт
Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду: обзор тура примеры Подборка главных событий прошедшего тура чемпионата Испании
Авто
Откуда берутся грузовики ЗИЛ: расследование «Авто Mail.Ru» «В Москве окончательно прекращена сборка грузовиков марки ЗИЛ» — эта новость, растиражированная многими изданиями, датирована вовсе не 2014 годом, а сегодняшним днём
Hi-Tech
Российский гаджет зарядит смартфон от огня Иностранные продукты способны заряжать смартфон или планшет только 3-5 минут — пока не закипит вода. Российский аналог заряжает гаджеты столько, сколько нужно
Кино
Константин Эрнст ответил на критику новогодних шоу на «Первом» По мнению генерального директора «Первого канала», молодые зрители не являются целевой и приоритетной аудиторией для телевидения
Недвижимость
Технология виртуальной реальности поможет выбрать дом
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом 22-летняя супруга известного телеведущего родила ему второго сына.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь