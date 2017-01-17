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13:16 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Руководитель строительной фирмы на Кубани стал фигурантом уголовного дела

Краснодар, 17 января, KrasnodarMedia. В Краснодаре организация, которая производит строительные металлические изделия и выполняет общестроительные работы по возведению зданий, задолжала пятерым сотрудникам более 300 тысяч рублей.

Судебные приставы вынесли постановление об аресте имущества должника — станков и углошлифовальных машин. Однако после проверки выяснилось, что большая часть арестованного имущества, доверенного приставами на хранение самой организации-должнику пропала, но долги работникам так и не вернули. Теперь руководителю строительной фирмы грозит штраф 80 тысяч, либо арест до двух лет, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Краснодарскому краю.

В отдел судебных приставов по Центральному округу г. Краснодара поступил исполнительный лист о взыскании крупной задолженности с краснодарской компании. Организация, основными видами деятельности которой являются производство строительных металлических изделий, а также проведение общестроительных работ по возведению зданий, задолжало пятерым сотрудникам в общей сложности более 300 тысяч рублей.

С учетом того, что никаких предпосылок к добровольному погашению задолженности не было, судебный пристав-исполнитель вынес постановление об аресте принадлежащего должнику имущества. В акте описи и ареста фигурировал целый ряд позиций различного оборудования: станки для обработки металла, углошлифовальные машины, и т. п.

В соответствии со ст. 86 Федерального закона «Об исполнительном производстве» ответственным хранителем арестованного имущества стал руководитель организации-должника, который был официально предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 312 УК РФ. Казалось бы, дело за малым: осталось реализовать оборудование и выплатить людям долгожданную зарплату.

Но когда спустя некоторое время заместитель начальника отдела судебных приставов по Центральному округу г. Краснодара Марина Дударева прибыла для проверки сохранности арестованного имущества, выяснилось, что реальная картина не столь оптимистична. Существенной части оборудования, фигурировавшего в акте, на месте не оказалось.

На резонный вопрос представителя закона руководитель организации-должника пояснил лишь, что ему потребовались деньги. При этом, гражданин не принял во внимание того факта, что задолженность по-прежнему не погашена.

Результатом визита Марины Дударевой стало уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации). В настоящее время по данному делу проводится дознание. В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации в перспективе для безответственного хранителя наказание: от штрафа в размере до 80 тысяч рублей до ареста на срок до двух лет, сообщает пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю.

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