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13:10 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В воронежском Репном водитель сбил 15-летнюю девушку на переходе и уехал

Полиция разыскивает неизвестного автомобилиста.

Неизвестный на автомобиле неустановленной марки сбил 15-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе при движении задним ходом в 8:10 понедельника, 16 января. Авария случилась возле дома № 103а по улице Тиханкина в Воронеже, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД во вторник, 17 января.

Несовершеннолетняя получила ушиб колена и сама добралась до детской клинической больницы № 2, где ей оказали медпомощь. Водитель скрылся с места происшествия. Полицейские попросили очевидцев аварии позвонить по номеру (473) 2966036.

Сотрудники ГИБДД посоветовали водителям и пешеходам быть внимательнее. Автомобилисты при движении задним ходом должны точно знать, что на дороге нет людей. Пешеходам, переходящим дорогу по нерегулируемому переходу, следует убедиться, что водители их пропускают.

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