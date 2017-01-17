В воронежском Репном водитель сбил 15-летнюю девушку на переходе и уехал

Неизвестный на автомобиле неустановленной марки сбил 15-летнюю девушку на нерегулируемом пешеходном переходе при движении задним ходом в 8:10 понедельника, 16 января. Авария случилась возле дома № 103а по улице Тиханкина в Воронеже, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД во вторник, 17 января.

Несовершеннолетняя получила ушиб колена и сама добралась до детской клинической больницы № 2, где ей оказали медпомощь. Водитель скрылся с места происшествия. Полицейские попросили очевидцев аварии позвонить по номеру (473) 2966036.

Сотрудники ГИБДД посоветовали водителям и пешеходам быть внимательнее. Автомобилисты при движении задним ходом должны точно знать, что на дороге нет людей. Пешеходам, переходящим дорогу по нерегулируемому переходу, следует убедиться, что водители их пропускают.