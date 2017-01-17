Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Структура коммунальных платежей станет понятнее
Врачи запустили саркастический флешмоб
Меркель ответила на слова Трампа об «устаревшем» НАТО
Анастасия Стоцкая раскрыла подробности своего «интересного положения»
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
Молодые годы. Каким был Иван IV, пока не стал Грозным?16 января 1547 года венчался на царство Иван Грозный.
52-летний Александр Гордон в четвертый раз стал отцом
Ученые объяснили, почему первенцы часто болеют
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Фанаты сравнили Навку с Волочковой: пляжное фото звезды
«Впервые столкнулись»: адмирал Британии о флоте РФ
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
Украина выбрала между Европой и РФ: СМИ рассказали о последствиях
Киеву предложили компромисс по Донбассу - реакция
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
1645-летие Константина Хабенского
1135-летие герцогини Кембриджской
12Юбилей Ренаты Литвиновой
14Рождество Христово в городах России
12:33 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Иркутске пропала без вести 13-летняя школьница

Девочка больше недели не появлялась дома.

Источник: 38.мвд.рф

Иркутские полицейские разыскивают 13-летнюю Малику С. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД. Несовершеннолетняя ушла из дома по улице Советская областного центра еще 5 января. До настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы разыскиваемой: на вид 14−15 лет, рост 160 см, крупного телосложения, волосы светло-русые до пояса, глаза зеленого цвета. Среди особых примет — шрам на левой брови размером 0,5 см. В день исчезновения девочка была одета в красную куртку, серые угги, трико серого цвета и разноцветную шапку.

Известно, что ранее школьница уже уходила из дома. Всех, кто что-либо знает о месте пребывания Малики, полиция просит сообщить по телефонам: 02, 29−04−82, 29−21−40, 89025103495.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Куда деть ёлку после Нового года?
ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсацию по «закону Димы Яковлева»
Исполнитель теракта в Стамбуле признал вину
Марин Ле Пен: всеми силами буду отстаивать Frexit
Лавров рассказал о попытке США завербовать дипломата из России
В РПЦ составили список профессий, не совместимых со священством
Поиски пропавшего в 2014 году Boeing MH370 приостановлены
Новосибирские ученые обнаружили ген депрессии
Спорт
Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду: обзор тура примеры Подборка главных событий прошедшего тура чемпионата Испании
Авто
Откуда берутся грузовики ЗИЛ: расследование «Авто Mail.Ru» «В Москве окончательно прекращена сборка грузовиков марки ЗИЛ» — эта новость, растиражированная многими изданиями, датирована вовсе не 2014 годом, а сегодняшним днём
Hi-Tech
Российский гаджет зарядит смартфон от огня Иностранные продукты способны заряжать смартфон или планшет только 3-5 минут — пока не закипит вода. Российский аналог заряжает гаджеты столько, сколько нужно
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
Технология виртуальной реальности поможет выбрать дом
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой Юлия Проскурякова впервые откровенно поделилась историей борьбы за жизнь девочки.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь