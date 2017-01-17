В Иркутске пропала без вести 13-летняя школьница

Иркутские полицейские разыскивают 13-летнюю Малику С. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД. Несовершеннолетняя ушла из дома по улице Советская областного центра еще 5 января. До настоящего времени ее местонахождение не известно.

Приметы разыскиваемой: на вид 14−15 лет, рост 160 см, крупного телосложения, волосы светло-русые до пояса, глаза зеленого цвета. Среди особых примет — шрам на левой брови размером 0,5 см. В день исчезновения девочка была одета в красную куртку, серые угги, трико серого цвета и разноцветную шапку.