Водитель такси в Ангарске предстанет перед судом за серию мошенничеств

Собранная следователями следственного отдела № 2 УМВД России по Ангарску доказательственная база послужила основанием для вынесения обвинительного приговора водителю такси, причастному к серии мошеннических действий. 21-летнему молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В ходе следствия установлено, что 21-летний житель Иркутска в поисках работы разместил свое резюме на популярном интернет-сайте. На его объявление откликнулся мужчина и предложил работу курьера. Молодой человек в течение двух месяцев забирал деньги с указанных «работодателем» адресов и перечислял их на его счет. Себе подозреваемый оставлял небольшой процент, в качестве зарплаты. Догадался о том, что помогает мошенникам молодой человек только после того, как прочитал заметку о пострадавшей бабушке, от имени которой он недавно переводил деньги. Ей позвонили на стационарный телефон и сообщили о том, что внук якобы задержан сотрудниками полиции за совершение преступления и предлагали за вознаграждение помочь избежать уголовной ответственности.

«Тем не менее, после поступившей заявки, подозреваемый вновь отправился “на дело”. Только теперь все деньги решил оставить себе. Однако, 76-летний потерпевший смог запомнить внешность “курьера” и подробно описал молодого человека сотрудникам уголовного розыска. Подозреваемый был задержан оперативниками по месту проживания. Во время обыска в квартире были обнаружены денежные средства потерпевшего», — сказала старший следователь СО-2 СУ УМВД России по Ангарску Валентина Зарубина.

Материалы уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), были направлены в Ангарский городской суд для рассмотрения, по существу.