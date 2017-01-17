Водитель такси в Ангарске предстанет перед судом за серию мошенничеств
Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.
Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.
Собранная следователями следственного отдела № 2 УМВД России по Ангарску доказательственная база послужила основанием для вынесения обвинительного приговора водителю такси, причастному к серии мошеннических действий. 21-летнему молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В ходе следствия установлено, что 21-летний житель Иркутска в поисках работы разместил свое резюме на популярном
«Тем не менее, после поступившей заявки, подозреваемый вновь отправился “на дело”. Только теперь все деньги решил оставить себе. Однако, 76-летний потерпевший смог запомнить внешность “курьера” и подробно описал молодого человека сотрудникам уголовного розыска. Подозреваемый был задержан оперативниками по месту проживания. Во время обыска в квартире были обнаружены денежные средства потерпевшего», — сказала старший следователь СО-2 СУ УМВД России по Ангарску Валентина Зарубина.
Материалы уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), были направлены в Ангарский городской суд для рассмотрения, по существу.