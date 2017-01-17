Во Владивостоке эпидпорог по гриппу превысил норму почти на 10%
Эпидемиологическое неблагополучие зарегистрировано на 27 административных территориях Приморского края.
Эпидемиологическое неблагополучие зарегистрировано на 27 административных территориях Приморского края.
Врачи отмечают превышение на 9,6% эпидемического порога заболеваемости гриппом в Приморье, сообщает краевое управление Роспотребнадзора.
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В Приморском крае по результатам лабораторных данных с начала эпидемиологического сезона 2016 г. — 2017 г. обследовано 859 человек, при проведении ПЦР диагностики РНК вируса гриппа А (H3N2) обнаружены в 91 случае (10,5%), РНК вируса гриппа В в 13 случаях (1,5%), РНК вируса гриппа A (H1N1)pdm09 обнаружен в 1 случае. Среди вирусов негриппозной эиологии циркулируют вирусы — парагриппа — 10 (1,1%), аденовирусы — 16 (1,8%),
В городе Владивостоке заболеваемость регистрируется так же выше эпидемического порога среди совокупного населения на 9,6%,
В целях профилактики множественных очагов гриппа и ОРВИ ведется мониторинг посещаемости в образовательных учреждениях, активное выявление заболевших.
В дошкольных учреждениях особенно большое значение имеют ежедневные утренние осмотры детей. При малейших признаках заболевания (насморк, кашель, недомогание) дети не должны допускаться в коллектив.
С нарастающим итогом на территории Приморского края зарегистрировано частичное приостановление образовательного процесса в 132 МБДОУ (158 групп) и в 27 МБОУ (42 класса). Полностью приостановлена деятельность 4 дошкольных образовательных учреждений.
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю призывает население продолжать соблюдение мер личной и общественной профилактики в период эпидемиологического неблагополучия по заболеваемости гриппом и ОРВИ.