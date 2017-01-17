Во Владивостоке эпидпорог по гриппу превысил норму почти на 10%

Врачи отмечают превышение на 9,6% эпидемического порога заболеваемости гриппом в Приморье, сообщает краевое управление Роспотребнадзора.

С 09.01.17 г. по 15.01.17 г. в Приморском крае заболеваемость регистрируется выше уровня эпидемического порога среди совокупного населения на 32,1%, и т. ч. среди всех возрастных групп населения. Эпидемиологическое неблагополучие зарегистрировано на 27 административных территориях Приморского края.

В Приморском крае по результатам лабораторных данных с начала эпидемиологического сезона 2016 г. — 2017 г. обследовано 859 человек, при проведении ПЦР диагностики РНК вируса гриппа А (H3N2) обнаружены в 91 случае (10,5%), РНК вируса гриппа В в 13 случаях (1,5%), РНК вируса гриппа A (H1N1)pdm09 обнаружен в 1 случае. Среди вирусов негриппозной эиологии циркулируют вирусы — парагриппа — 10 (1,1%), аденовирусы — 16 (1,8%), РС-вирусы — 31 (3,6%), другие вирусы (бокавирусы, риновирусы, метапневмовирусы, коронавирусы) — 93 (10,8%).

В городе Владивостоке заболеваемость регистрируется так же выше эпидемического порога среди совокупного населения на 9,6%, и т. ч. среди всех возрастных групп, кроме детей 0−2 л.

В целях профилактики множественных очагов гриппа и ОРВИ ведется мониторинг посещаемости в образовательных учреждениях, активное выявление заболевших.

В дошкольных учреждениях особенно большое значение имеют ежедневные утренние осмотры детей. При малейших признаках заболевания (насморк, кашель, недомогание) дети не должны допускаться в коллектив.

С нарастающим итогом на территории Приморского края зарегистрировано частичное приостановление образовательного процесса в 132 МБДОУ (158 групп) и в 27 МБОУ (42 класса). Полностью приостановлена деятельность 4 дошкольных образовательных учреждений.

Воздушно-капельный путь распространения инфекции объясняет столь быстрое распространение вируса в пределах помещения, в общественном транспорте, в организованных коллективах. Наиболее «уязвимыми» контингентами, подверженными заболеванию являются дети дошкольного возраста, школьники, лица, страдающие хроническими соматическими заболеваниями, работники сферы обслуживания, транспорта, учебных заведений, коммунальной сферы. К группе риска осложнений после гриппа относятся дети до 5 лет, взрослые старше 60 л., страдающие различными хроническими заболеваниями легких, сердца, нарушением обмена веществ (диабет) или их комбинация. Гриппозная инфекция предоставляет опасность для беременных женщин (обострение хронической патологии) и плода (спонтанный аборт, задержка в развитии, нарушении функции ЦНС и др.).

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю призывает население продолжать соблюдение мер личной и общественной профилактики в период эпидемиологического неблагополучия по заболеваемости гриппом и ОРВИ.