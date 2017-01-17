В Краснодарском крае грузовой поезд насмерть сбил мужчину

По версии следствия, 16 января примерно в 18.35 на перегоне станция Полтавская — разъезд Рисовый в Красноармейском районе 51-летний мужчина двигался вдоль железнодорожного полотна.

Машинист грузового поезда, увидев человека, подал звуковой и световой сигналы, но пешеход на них никак не отреагировал.

Машинист применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния грузовой поезд сбил мужчину. Он доставлен в Красноармейскую центральную районную больницу, где от полученных травм скончался.