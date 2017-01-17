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13:03 (мск), источник: Югополис

В Краснодарском крае грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Несчастный случай произошел вечером 16 января в Красноармейском районе.

По версии следствия, 16 января примерно в 18.35 на перегоне станция Полтавская — разъезд Рисовый в Красноармейском районе 51-летний мужчина двигался вдоль железнодорожного полотна.

Машинист грузового поезда, увидев человека, подал звуковой и световой сигналы, но пешеход на них никак не отреагировал.

Машинист применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния грузовой поезд сбил мужчину. Он доставлен в Красноармейскую центральную районную больницу, где от полученных травм скончался.

Проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба ЮСУТ.

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В Краснодарском крае грузовой поезд насмерть сбил мужчину
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