Содержание метанола в ней превышает допустимые нормы в 400 раз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Насколько вредна некачественная «незамерзайка» и какую ответственность понесут организаторы «опасной» торговли — в следующем материале.

Полицейские обнаружили в областном центре несколько складов со стеклоомывающей жидкостью сомнительного качества и происхождения. Оттуда, по предварительным данным, товар распространялся по магазинам и АЗС. Кроме того, жидкость небесно голубого цвета автомобилисты могли приобрести прямо на обочине дороги по цене 130 рублей за пятилитровую бутылку. Всего в ходе рейдов оперативники отдела экономической безопасности и полицейские изъяли 16 тысяч литров опасной для здоровья «незамерзайки».

Анатолий Каманицин, заместитель начальника полиции УМВД России по г. Калининград:

— Были выявлены факты реализации на территории Калининграда стеклоомывающей жидкости, в которой содержание метанола превышает допустимые нормы в 400 раз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за оказание услуг населению, не отвечающих требованиям и представляющих опасность для жизни и здоровья.

Метанол, входящий в состав стеклоомывающей жидкости — не что иное, как дешевый спирт. Он хорошо растворяет загрязнения, но очень ядовит. Пары метанола, попадая в салон автомобиля через вентиляционную систему, могут стать причиной отравления.

Александр Васильев, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Калининградской области:

— Основные симптомы химического отравления метиловым спиртом, как правило, общетоксические. Это головная боль, тошнота, рвота, боли в мышцах, боли в области живота. Но могут быть и специфические проявления, такие как поражение зрительного нерва, помутнение в глазах, нарушение четкости зрения, а также все симптомы, характерные для алкогольного опьянения.

Чтобы определить, содержится ли в «незамерзайке» метанол, достаточно просто понюхать её. Опасна та жидкость, которая без запаха. Та же, от которой исходит сильный запах, вреда для здоровья не представляет.