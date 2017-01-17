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13:03 (мск), источник: РИА Новости

На Урале завели дело против мужчины, устроившего скандал на борту самолета

ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв — РИА Новости. Полиция возбудила административное дело в отношении жителя города Санкт-Петербург, который в нетрезвом виде начал конфликт при посадке в самолет в аэропорту Челябинска, сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

По данным управления, 15 января до вылета самолета в Москву в линейный отдел полиции в аэропорту города Челябинска поступило сообщение от диспетчера АО «Челябинское авиапредприятие» о том, что на борт воздушного судна требуется наряд полиции. Сотрудникам транспортной полиции командир самолета сообщил, что им принято решение о том, что одному из пассажиров, который находился в состоянии алкогольного опьянения, отказано в перелете.

«Установлено, что 22-летний житель Санкт-Петербурга в самолете, на этапе встречи и размещения пассажиров в салоне, своим конфликтным поведением создавал угрозу безопасности полета. Мужчина был снят с рейса и доставлен в дежурную часть ЛОП в аэропорту Челябинска. В отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено за «появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения», уточняется в сообщении.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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