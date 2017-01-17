На Урале завели дело против мужчины, устроившего скандал на борту самолета
ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв — РИА Новости. Полиция возбудила административное дело в отношении жителя города
ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв — РИА Новости. Полиция возбудила административное дело в отношении жителя города
По данным управления, 15 января до вылета самолета в Москву в линейный отдел полиции в аэропорту города Челябинска поступило сообщение от диспетчера АО «Челябинское авиапредприятие» о том, что на борт воздушного судна требуется наряд полиции. Сотрудникам транспортной полиции командир самолета сообщил, что им принято решение о том, что одному из пассажиров, который находился в состоянии алкогольного опьянения, отказано в перелете.
«Установлено, что 22-летний житель
Дело возбуждено за «появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения», уточняется в сообщении.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.