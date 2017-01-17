Вода из повреждённой трубы затопила перекресток в Челябинске

Перекрёсток улиц Дегтярёва и Мира в Металлургическом районе Челябинска оказался затоплен водой из-за прорыва трубы, факт коммунальной аварии подтвердили в МУП ПОВВ.

О потопе жители близлежащих домов сообщили вечером 16 января. С утра 17 января на месте работает аварийная бригада. По данным на официальном сайте организации, с 12:55 до устранения повреждения воду на время отключат в 17 домах по улицам Мира, Дегтярёва, Социалистической и Богдана Хмельницкого.

Горожане отмечают, что разлившаяся и замёрзшая вода превратила перекрёсток в один большой каток, трудности испытывают и автомобилисты, и пешеходы.