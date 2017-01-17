Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Жгучий красный перец продлевает жизнь
В Петербурге полиция задержала актрису во время спектакля
Материнство: ожидание и реальность
Юлия Высоцкая рассказала об отношениях с Андреем Кончаловским
Молодые годы. Каким был Иван IV, пока не стал Грозным?16 января 1547 года венчался на царство Иван Грозный.
Певица Натали скрывает беременность
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Росреестр прекратил электронную выдачу документов
Прокуроров обеспечат жильем
"Аж дурно стало": поклонники не узнали Татьяну Навку
«Впервые столкнулись»: адмирал Британии о флоте РФ
Курникова и Иглесиас завели щенка
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
38-летняя Толкалина ушла от 51-летнего Кончаловского - СМИ
«Желанный тет-а-тет»: СМИ о Порошенко и Трампе
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
22Вечное сияние Джима Керри
1645-летие Константина Хабенского
14Зима в Северном полушарии
15:07 (мск), источник: РИАЦ

Директор строительной фирмы признан виновным в мошенничестве в особо крупных размерах

Получив муниципальный контракт на реконструкцию детского сада в Быковском районе, мужчина завысил объемы и качество работ, причинив бюджету ущерб на сумму более 650 тысяч рублей.

Источник: РИАЦ

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению директора коммерческой строительной фирмы в совершении мошенничества в крупном размере.

По данным следствия, обвиняемый — 63-летний житель Волжского, в 2014 году заключил с администрацией Быковского района контракт на выполнение комплекса работ по реконструкции детского сада, расположенного в одном из сел Быковского района.

В рамках исполнения муниципального контракта он предоставил ряд актов приемки, завысив в них объемы и качество выполненных работ, за которые администрацией Быковского района ему произведена оплата в полном объеме. После поступления денежных средств на расчетный счет фирмы обвиняемого, последний распорядился полученными деньгами по собственному усмотрению.

В результате действий обвиняемого бюджету Волгоградской области был причинен материальный ущерб на сумму более 650 тысяч рублей.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал, причиненный ущерб возместил в полном объеме.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Волжане заплатили «Паркону» более девяти миллионов рублей
Россия обжалует решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»
Исполнитель теракта в Стамбуле признал вину
Доллар упал ниже 59 рублей впервые с конца июля 2015 года
Лавров рассказал о попытке США завербовать дипломата из России
Найденный под Бишкеком «черный ящик» Boeing оказался обломком
В РПЦ назвали профессии, не совместимые со священством
«Почта России» внедрит электронные очереди в отделениях
Спорт
Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду: обзор тура примеры Подборка главных событий прошедшего тура чемпионата Испании
Авто
Откуда берутся грузовики ЗИЛ: расследование «Авто Mail.Ru» «В Москве окончательно прекращена сборка грузовиков марки ЗИЛ» — эта новость, растиражированная многими изданиями, датирована вовсе не 2014 годом, а сегодняшним днём
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Росреестр прекратил электронную выдачу документов
7 недостатков интерьера, которые можно легко исправить
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Певица Натали скрывает беременность Младший сын артистки с нетерпением ждет рождения сестры.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь