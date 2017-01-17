Директор строительной фирмы признан виновным в мошенничестве в особо крупных размерах

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению директора коммерческой строительной фирмы в совершении мошенничества в крупном размере.

По данным следствия, обвиняемый — 63-летний житель Волжского, в 2014 году заключил с администрацией Быковского района контракт на выполнение комплекса работ по реконструкции детского сада, расположенного в одном из сел Быковского района.

В рамках исполнения муниципального контракта он предоставил ряд актов приемки, завысив в них объемы и качество выполненных работ, за которые администрацией Быковского района ему произведена оплата в полном объеме. После поступления денежных средств на расчетный счет фирмы обвиняемого, последний распорядился полученными деньгами по собственному усмотрению.

В результате действий обвиняемого бюджету Волгоградской области был причинен материальный ущерб на сумму более 650 тысяч рублей.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал, причиненный ущерб возместил в полном объеме.