В Воронеже бизнесмена обманули при покупке экскаваторов почти на 17 млн рублей

Воронежские полицейские распутали дело о крупном мошенничестве. Оказалось, что осенью 2014 года директор частной образовательной организации решил купить два экскаватора.

Руководитель обратился через знакомых к представителю строительной организации. Тот сразу же предложил директору осмотреть экскаваторы. Товар понравился руководителю. Он заключил договор купли-продажи на 16,89 млн рублей.

После получения денег представитель строительной компании скрылся. Покупатель не дождался техники и обратился в полицию.

Позже выяснилось, что экскаваторы принадлежали другой компании. А фирма, с которой заключили договор, финансово-хозяйственной деятельности не вела. Да и оформлена она была на подставное лицо. По факту произошедшего возбудили дело за крупное мошенничество (ч.4, ст. 159 УК РФ).

«В январе 2017 года 56-летнего безработного злоумышленника задержали, — рассказали в пресс-службе регионального МВД. — Он находится под подпиской о невыезде».

Сейчас правоохранители выясняют все подробности мошенничества — подозреваемому грозит до 10 лет колонии.