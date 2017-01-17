В Воронеже бизнесмена обманули при покупке экскаваторов почти на 17 млн рублей
Правоохранители выясняют все подробности мошенничества — подозреваемому грозит до 10 лет колонии.
Правоохранители выясняют все подробности мошенничества — подозреваемому грозит до 10 лет колонии.
Воронежские полицейские распутали дело о крупном мошенничестве. Оказалось, что осенью 2014 года директор частной образовательной организации решил купить два экскаватора.
Руководитель обратился через знакомых к представителю строительной организации. Тот сразу же предложил директору осмотреть экскаваторы. Товар понравился руководителю. Он заключил договор
После получения денег представитель строительной компании скрылся. Покупатель не дождался техники и обратился в полицию.
Позже выяснилось, что экскаваторы принадлежали другой компании. А фирма, с которой заключили договор,
«В январе 2017 года 56-летнего безработного злоумышленника задержали, — рассказали в
Сейчас правоохранители выясняют все подробности мошенничества — подозреваемому грозит до 10 лет колонии.