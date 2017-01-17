Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Места на паркингах можно будет купить по ипотеке
Курение в России и в мире: от чего нас хочет спасти Минздрав
Самолет, перевозивший Путина, получил повреждения
Ученые предупредили об опасности детской любви к супергероям
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
Молодые годы. Каким был Иван IV, пока не стал Грозным?16 января 1547 года венчался на царство Иван Грозный.
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Ученые предупредили об опасности детской любви к супергероям
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет (видео)
Массовую драку в самолете сняли на видео
Фанаты сравнили Навку с Волочковой: пляжное фото звезды
«Впервые столкнулись»: адмирал Британии о флоте РФ
Курникова и Иглесиас завели щенка
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
Украина выбрала между Европой и РФ: СМИ рассказали о последствиях
Киеву предложили компромисс по Донбассу - реакция
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
1135-летие герцогини Кембриджской
12Юбилей Ренаты Литвиновой
1645-летие Константина Хабенского
13:20 (мск), источник: НИА Самара

В Кинеле пьяный подросток бегал по железнодорожным путям

В Кинеле сотрудник транспортной полиции задержал 14-летнего мальчика, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Подросток бегал по железнодорожным путям.

— Наш сотрудник доставила мальчика домой. Оказалось, что его мать — инвалид, самостоятельно не передвигается. Отец скончался неделю назад. Мы знаем этого мальчика, он сам по себе шебутной. А теперь еще за ним никто не следит. Есть бабушка, но получит ли она опеку — неизвестно. Сейчас следим за этим ребенком. С ним провели беседу, отвезли к наркологу, — рассказала начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте Алла Нечесова.

По ее словам, ежедневно сотрудники полиции проводят профилактические рейды на железной дороге. Связано это с потоком студентов, которые пользуются электричками и пренебрегают правилами безопасности. За 16 января к ответственности за переход железнодорожных путей в неположенном месте привлекли 17 подростков в возрасте 16−17 лет, пишет 63.ру.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На территории бывшего ЗИМа в Самаре намерены возвести школу на 1500 мест
ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсацию по «закону Димы Яковлева»
Исполнитель теракта в Стамбуле признал вину
Марин Ле Пен: всеми силами буду отстаивать Frexit
Лавров рассказал о попытке США завербовать дипломата из России
В РПЦ назвали профессии, не совместимые со священством
Поиски пропавшего в 2014 году Boeing MH370 приостановлены
Новосибирские ученые обнаружили ген депрессии
Спорт
Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду: обзор тура примеры Подборка главных событий прошедшего тура чемпионата Испании
Авто
Откуда берутся грузовики ЗИЛ: расследование «Авто Mail.Ru» «В Москве окончательно прекращена сборка грузовиков марки ЗИЛ» — эта новость, растиражированная многими изданиями, датирована вовсе не 2014 годом, а сегодняшним днём
Hi-Tech
Российский гаджет зарядит смартфон от огня Иностранные продукты способны заряжать смартфон или планшет только 3-5 минут — пока не закипит вода. Российский аналог заряжает гаджеты столько, сколько нужно
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
Счета за воду в квартирах без счетчиков вырастут в 1,5 раза
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Жилье в Ленинградской области начало дорожать
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой Юлия Проскурякова впервые откровенно поделилась историей борьбы за жизнь девочки.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь