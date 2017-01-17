В Кинеле пьяный подросток бегал по железнодорожным путям

— Наш сотрудник доставила мальчика домой. Оказалось, что его мать — инвалид, самостоятельно не передвигается. Отец скончался неделю назад. Мы знаем этого мальчика, он сам по себе шебутной. А теперь еще за ним никто не следит. Есть бабушка, но получит ли она опеку — неизвестно. Сейчас следим за этим ребенком. С ним провели беседу, отвезли к наркологу, — рассказала начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте Алла Нечесова.

По ее словам, ежедневно сотрудники полиции проводят профилактические рейды на железной дороге. Связано это с потоком студентов, которые пользуются электричками и пренебрегают правилами безопасности. За 16 января к ответственности за переход железнодорожных путей в неположенном месте привлекли 17 подростков в возрасте 16−17 лет, пишет 63.ру.