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12:42 (мск), источник: Actualitati.md

Более 500 кг курятины незаконно ввезли в Кишинев

Столичная полиция задержала 33-летнего жителя Криулян, который перевозил и намеревался сбыть на одном из столичных рынков 580 килограмм курятины.

Источник: Actualitati.md

По требованию полицейских мужчина не смог предъявить документы, подтверждающие происхождение мяса. В результате машину с грузом задержали, а мужчину допросили. В ходе допроса выяснилось, что он является основателем предприятия, которое занимается продажей мясной продукции.

По данным полиции общая стоимость товара составляет примерно 20 тысяч леев. На имя мужчины составили протокол и выписали штраф в размере 10 тысяч леев.

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