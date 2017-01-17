Более 500 кг курятины незаконно ввезли в Кишинев

По требованию полицейских мужчина не смог предъявить документы, подтверждающие происхождение мяса. В результате машину с грузом задержали, а мужчину допросили. В ходе допроса выяснилось, что он является основателем предприятия, которое занимается продажей мясной продукции.

По данным полиции общая стоимость товара составляет примерно 20 тысяч леев. На имя мужчины составили протокол и выписали штраф в размере 10 тысяч леев.