В Губахе осудили мужчин из Ростова, ограбивших итальянца

В один из вечеров августа они были в местном кафе, где познакомились с 46-летним гражданином Италии. Иностранец приехал в Губаху в командировку. Компания распивала спиртные напитки, после чего итальянец отправился в гостиницу.

На улице между ним и его новыми знакомыми произошёл конфликт, в ходе которого один из россиян нанес иностранцу побои. Когда мужчины скрылись, потерпевший обнаружил пропажу сотового телефона, часов и денежных средств в размере 19 тысяч рублей.

Подозреваемых задержали по «горячим следам» — ими оказались жители Ростовской области. Часть украденного была изъята и возвращена владельцу.

Губахинский городской суд приговорил 33-летнего мужчину к исправительным работам срокам на шесть месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 10% в доход государства. 36-летнему мужчине назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 25 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.