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12:54 (мск), источник: Вести - Пермь

В поселке Уральский сгорел многоквартирный дом

Неравнодушные пермяки отправили первую партию вещей семьям, оставшимся без крыши над головой в результате сильного пожара в поселке Уральский под Нытвой. В общей сложности 70 человек, из них 20 детей, лишились в один миг квартир и имущества.

 — Дети маленькие остались без одежды, без всего. Это вторая посылка, которую Рустан повезет в поселок Уральский, чтобы хоть как-то помочь семьям, оставшимся без крыши над головой. Пункт сбора помощи устроил прямо дома — в Кондратово.

Рустан Абдуллаев: «Нужно помогать. Да тут 90 км, но все равно мы ездим, помогаем по району собирать».

Когда начался пожар, Роман выходил в магазин. Дома была его мама с детьми. Дом вспыхнул буквально за считанные минуты. Через подъезд выйти было невозможно, поэтому пришлось прыгать со второго этажа. Все что осталось из имущества — машина.

В помощь администрации семья верит плохо, поэтому решено снимать квартиру.

Роман: «Кому это надо. Сейчас у всех свои проблемы. Мебель сейчас надо. Вещи нашли, квартиру нашли».

В результате пожара без крыши над головой остались 70 человек, 20 из которых дети. Сами жильцы говорят, что дом новый — всего 15 лет. Таких тут целый квартал. И рискует каждый.

Именно здесь на первом этаже в трехкомнатной квартире начался пожар. По словам очевидцев, дело было в лампочке, которая взорвалась, огонь перекинулся на обои, а «масло подлил» взрыв газа.

Погорельцам предложили временно пожить либо в общежитии, либо в больнице. Но большинство разместились у родственников. Жена в больнице, на руках трое детей, но Роман не унывает. Неравнодушные жители помощь несут прямо домой. Да и местная администрация пообещала выделить постоянное жилье. Правда, когда и где — пока непонятно.

Роман Сидиков: «Нормально. Ютились ведь до этого. Жили здесь. Потом купили. Поживем. Чего горевать-то».

Сейчас вопрос одежды у семей решен. Какая помощь необходима — можно узнать в группах в социальных сетях, там же обозначены пункты сбора. Ну, а дочери Рустана помогают собрать очередную посылку. Ее он повезет в Уральский в пятницу.

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