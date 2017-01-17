8-летнему южноуральцу вытащили пулю из глаза

Врачи Челябинской клинической больницы № 3 достали пулю из глазного яблока 8-летнего мальчика. Об этом «Уралинформбюро» рассказала пресс-секретарь ГКБ Юлия Мальцева.

В областной центр ребенка перевели накануне из клиники Копейска. Состояние мальчика врачи оценивают как тяжелое, жизни ребенка ничего не угрожает, но зрение — под вопросом. Пациент находится в отделении офтальмологии.

Ребенок получил травму 14 января 2017 года — в него выстрелил 11-летний брат, игравший с пневматическим пистолетом.