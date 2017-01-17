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13:05 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

8-летнему южноуральцу вытащили пулю из глаза

В него выстрелил старший брат.

Врачи Челябинской клинической больницы № 3 достали пулю из глазного яблока 8-летнего мальчика. Об этом «Уралинформбюро» рассказала пресс-секретарь ГКБ Юлия Мальцева.

В областной центр ребенка перевели накануне из клиники Копейска. Состояние мальчика врачи оценивают как тяжелое, жизни ребенка ничего не угрожает, но зрение — под вопросом. Пациент находится в отделении офтальмологии.

Ребенок получил травму 14 января 2017 года — в него выстрелил 11-летний брат, игравший с пневматическим пистолетом.

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