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13:09 (мск), источник: СуперОмск

В Омске пересмотрели приговор члену московской группировки рэкетиров

По делу Руслана Ильясова озвучено определение.

В Советском райсуде Омска пересмотрели приговор Руслану Ильясову. Судья Наталья Позднякова озвучила определение. В удовлетворении прошения отказать полностью.

Заключенный исправительной колонии № 7 добивался условно-досрочного освобождения или как минимум смягчения наказания.

Опытный наркодилер и член организованной группы вымогателей Руслан Ильясов был приговорен к 10 годам колонии особого режима в Москве. Рэкетиры ходили по столичным рынкам, вымогали у продавцов деньги. От криминала они получили больше 2,5 миллиона рублей. До рэкета Руслан Ильясов активно занимался сбытом наркотиков.

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