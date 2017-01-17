В Омске пересмотрели приговор члену московской группировки рэкетиров

В Советском райсуде Омска пересмотрели приговор Руслану Ильясову. Судья Наталья Позднякова озвучила определение. В удовлетворении прошения отказать полностью.

Заключенный исправительной колонии № 7 добивался условно-досрочного освобождения или как минимум смягчения наказания.

Опытный наркодилер и член организованной группы вымогателей Руслан Ильясов был приговорен к 10 годам колонии особого режима в Москве. Рэкетиры ходили по столичным рынкам, вымогали у продавцов деньги. От криминала они получили больше 2,5 миллиона рублей. До рэкета Руслан Ильясов активно занимался сбытом наркотиков.