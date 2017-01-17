По пути из Краснодара в Москву на трассе М4 «Дон» дальнобойщик потерял полуприцеп
Под Каменском в Ростовской области во время движения от грузовика отсоединился полуприцеп, никто не пострадал.
Под Каменском в Ростовской области во время движения от грузовика отсоединился полуприцеп, никто не пострадал.
Инцидент произошел 15 января на 928-ом км автомагистрали «Дон», под дорожной развязкой Старая Станица — станица Калитвенская. Во время движения от грузовика Volvo отсоединился полуприцеп.
«Житель Краснодарского края, управляя автомобилем в составе полуприцепа “Когель”, перед выездом в рейс и в пути не обеспечил исправное техническое состояние автомобиля
В результате инцидента никто не пострадал, сообщает газета «Пик».