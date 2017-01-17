Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Места на паркингах можно будет купить по ипотеке
Курение в России и в мире: от чего нас хочет спасти Минздрав
Десятки женщин в Дагестане признались, что подверглись обрезанию
Материнство: ожидание и реальность
Толкалина и Кончаловский расстались
Молодые годы. Каким был Иван IV, пока не стал Грозным?16 января 1547 года венчался на царство Иван Грозный.
Ученые объяснили, почему первенцы часто болеют
Новое видео внучки Пугачевой
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
«Это что-то новое»: Обама удивлен, что люди доверяют РФ, а не США
«Впервые столкнулись»: адмирал Британии о флоте РФ
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
Украина выбрала между Европой и РФ: СМИ рассказали о последствиях
Киеву предложили компромисс по Донбассу - реакция
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
14Рождество Христово в городах России
15Второй зимний Московский Велопарад
22Вечное сияние Джима Керри
13:45 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

По пути из Краснодара в Москву на трассе М4 «Дон» дальнобойщик потерял полуприцеп

Под Каменском в Ростовской области во время движения от грузовика отсоединился полуприцеп, никто не пострадал.

Инцидент произошел 15 января на 928-ом км автомагистрали «Дон», под дорожной развязкой Старая Станица — станица Калитвенская. Во время движения от грузовика Volvo отсоединился полуприцеп.

«Житель Краснодарского края, управляя автомобилем в составе полуприцепа “Когель”, перед выездом в рейс и в пути не обеспечил исправное техническое состояние автомобиля из-за чего отсоединился полуприцеп», — сообщил инспектор ДПС ГУ МВД по Ростовской области лейтенант полиции Евгений Околотенко.

В результате инцидента никто не пострадал, сообщает газета «Пик».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
РФ намерена обжаловать решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»
Исполнитель теракта в Стамбуле признал вину
Марин Ле Пен: всеми силами буду отстаивать Frexit
Лавров рассказал о попытке США завербовать дипломата из России
В РПЦ назвали профессии, не совместимые со священством
Поиски пропавшего в 2014 году Boeing MH370 приостановлены
Ремонт самолета Путина оценивают в 80 млн рублей
Спорт
Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду: обзор тура примеры Подборка главных событий прошедшего тура чемпионата Испании
Авто
Откуда берутся грузовики ЗИЛ: расследование «Авто Mail.Ru» «В Москве окончательно прекращена сборка грузовиков марки ЗИЛ» — эта новость, растиражированная многими изданиями, датирована вовсе не 2014 годом, а сегодняшним днём
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
Технология виртуальной реальности поможет выбрать дом
Эксперты назвали районы Петербурга с дешевым жильем
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой Юлия Проскурякова впервые откровенно поделилась историей борьбы за жизнь девочки.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
6 причин отказаться от открытой планировки
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь