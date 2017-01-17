Крымские пожарные предотвратили взрыв склада ГСМ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости (Крым). За минувшие сутки крымские пожарные потушили три пожара. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости (Крым). За минувшие сутки крымские пожарные потушили три пожара. Об этом сообщает
В частности, утром в понедельник поступил сигнал о пожаре в селе Скворцово Симферопольского района.
«По прибытии сотрудников чрезвычайного ведомства стало известно, что горит частный одноэтажный жилой дом, площадь огня составляет 30 квадратных метров. В результате слаженных действий спасателей огонь был быстро локализован и ликвидирован. Огнем уничтожена кровля дома. Причины устанавливаются», — отметили в
Менее чем через час в службу спасения поступило сообщение о том, что в складском помещении на улице Мраморной в селе Заречном Симферопольского района горит сено. По предварительной информации, на месте пожара хранились канистры с
«По прибытии огнеборцев стало известно, что площадь пожара составляет около 200 квадратных метров. Благодаря своевременно прибывшим спасателям удалось предотвратить взрыв пожароопасного содержимого склада. Огонь был полностью локализован в течение двух с половиной часов. В результате пожара частично уничтожены 2 тонны сена, кровля, канистры с топливом», — рассказали в крымском МЧС и уточнили, что причины возгорания выясняют эксперты.
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«В связи с этим сотрудники чрезвычайного ведомства рекомендуют жителям и гостям полуострова быть бдительными, а также не оставлять своих детей без присмотра. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: “101” — единый телефон спасения; “010” — с мобильных телефонов», — напомнили в МЧС Республики.