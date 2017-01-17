Крымские пожарные предотвратили взрыв склада ГСМ

В частности, утром в понедельник поступил сигнал о пожаре в селе Скворцово Симферопольского района.

«По прибытии сотрудников чрезвычайного ведомства стало известно, что горит частный одноэтажный жилой дом, площадь огня составляет 30 квадратных метров. В результате слаженных действий спасателей огонь был быстро локализован и ликвидирован. Огнем уничтожена кровля дома. Причины устанавливаются», — отметили в пресс-службе.

Менее чем через час в службу спасения поступило сообщение о том, что в складском помещении на улице Мраморной в селе Заречном Симферопольского района горит сено. По предварительной информации, на месте пожара хранились канистры с горюче-смазочным материалом.

«По прибытии огнеборцев стало известно, что площадь пожара составляет около 200 квадратных метров. Благодаря своевременно прибывшим спасателям удалось предотвратить взрыв пожароопасного содержимого склада. Огонь был полностью локализован в течение двух с половиной часов. В результате пожара частично уничтожены 2 тонны сена, кровля, канистры с топливом», — рассказали в крымском МЧС и уточнили, что причины возгорания выясняют эксперты.

В пресс-службе подчеркнули, что в 90% случаев основной причиной возникновения пожаров является нарушение правил пожарной безопасности, а также неосторожное обращение с открытым огнем.

«В связи с этим сотрудники чрезвычайного ведомства рекомендуют жителям и гостям полуострова быть бдительными, а также не оставлять своих детей без присмотра. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: “101” — единый телефон спасения; “010” — с мобильных телефонов», — напомнили в МЧС Республики.