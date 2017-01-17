В Волгограде водитель на легковушке наехал на шлагбаум: погиб пассажир

16 января в 15.45 25-летний водитель, управляя машиной «Богдан-2110» в состоянии алкогольного опьянения, в п. Мирный на ул. Крайняя д. 1 при подъезде к производственной территории не справился с управлением транспортного средства, в результате чего совершил наезд на открытый шлагбаум.

В результате ДТП 41-летний пассажир машины от полученных травм скончался.