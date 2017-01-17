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15:17 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде водитель на легковушке наехал на шлагбаум: погиб пассажир

Водитель автомобиля «Богдан-2110» находился в алкогольном опьянении.

16 января в 15.45 25-летний водитель, управляя машиной «Богдан-2110» в состоянии алкогольного опьянения, в п. Мирный на ул. Крайняя д. 1 при подъезде к производственной территории не справился с управлением транспортного средства, в результате чего совершил наезд на открытый шлагбаум.

В результате ДТП 41-летний пассажир машины от полученных травм скончался.

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