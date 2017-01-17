Прокуроры проводят более 35 обысков в туристических компаниях
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам проводит более 35 обысков в офисах турфирм.
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам проводит более 35 обысков в офисах турфирм.
Операция проходит в связи с расследованием по делу о неуплате налогов и мошенничестве.
Причинённый ущерб государству оценивается в три миллиона леев. Установлено, что экономические агенты продавали билеты через компании, зарегистрированные в офшорах.
Виновным грозит до шести лет тюрьмы, а также штраф до пяти тысяч леев.