Прокуроры проводят более 35 обысков в туристических компаниях

Операция проходит в связи с расследованием по делу о неуплате налогов и мошенничестве.

Причинённый ущерб государству оценивается в три миллиона леев. Установлено, что экономические агенты продавали билеты через компании, зарегистрированные в офшорах.

Виновным грозит до шести лет тюрьмы, а также штраф до пяти тысяч леев.