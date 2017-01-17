Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если ваш ипотечный банк перестал существовать?
Жгучий красный перец продлевает жизнь
Самолет, перевозивший Путина, получил повреждения
Новое видео внучки Пугачевой
Курникова и Иглесиас завели щенка
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Пол ребенка зависит от кровяного давления матери
Денис Матросов попал в неловкую ситуацию на родах невесты
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Фанаты сравнили Навку с Волочковой: пляжное фото звезды
«Впервые столкнулись»: адмирал Британии о флоте РФ
Юлия Высоцкая рассказала об отношениях с Андреем Кончаловским
Кэти Перри стала блондинкой
Украина выбрала между Европой и РФ: СМИ рассказали о последствиях
Киеву предложили компромисс по Донбассу - реакция
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
1645-летие Константина Хабенского
1135-летие герцогини Кембриджской
12Юбилей Ренаты Литвиновой
14Рождество Христово в городах России
13:13 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Массовая эвакуация произошла в ТРК «Ройял Парк»

В ТРК «Роял Парк» из-за пожара эвакуировали покупателей, сообщают подписчики группы АСТ-54.

Люди покинули здание из-за пожарной тревоги. Очевидцы утверждают, что сгорела точка ресторанов быстрого питания KFC.

На место выезжали пожарные спасатели. Все обстоятельства уточняются.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Бутылку с зажигательной смесью бросили в общественную приемную новосибирского депутата
ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсацию по «закону Димы Яковлева»
Исполнитель теракта в Стамбуле признал вину
Марин Ле Пен: всеми силами буду отстаивать Frexit
Лавров рассказал о попытке США завербовать дипломата из России
В РПЦ составили список профессий, не совместимых со священством
Поиски пропавшего в 2014 году Boeing MH370 приостановлены
Новосибирские ученые обнаружили ген депрессии
Спорт
Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду: обзор тура примеры Подборка главных событий прошедшего тура чемпионата Испании
Авто
Откуда берутся грузовики ЗИЛ: расследование «Авто Mail.Ru» «В Москве окончательно прекращена сборка грузовиков марки ЗИЛ» — эта новость, растиражированная многими изданиями, датирована вовсе не 2014 годом, а сегодняшним днём
Hi-Tech
Российский гаджет зарядит смартфон от огня Иностранные продукты способны заряжать смартфон или планшет только 3-5 минут — пока не закипит вода. Российский аналог заряжает гаджеты столько, сколько нужно
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве В судах рассматривается уже более десяти однотипных дел
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой Юлия Проскурякова впервые откровенно поделилась историей борьбы за жизнь девочки.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь