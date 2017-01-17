На газоопасном участке доменной печи Магнитки нашли 3 трупа
Следователи не могут пройти к месту происшествия.
Следователи не могут пройти к месту происшествия.
Три трупа обнаружили сегодня в доменном цехе градообразующего предприятия Магнитогорска (Челябинская область) — следователи еще не подступали к телам, так как пытаются обезопасить себе место для работы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сегодня, 17 января, днем в доменном цехе, на газоопасном участке, были обнаружены три трупа. Со слов сотрудников комбината, погибшие — не работники домны. Кто эти люди и как они туда попали, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.
«Следователь выехал на место, но еще не подходил к трупам. Там опасная технологичная среда. Нужно обезопасить место для работы. Домну еще не остановили», — рассказал руководитель Орджоникидзевского СО СУ СКР по Челябинской области Михаил Малиновский.
По факту смерти трех человек начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ольга Плеханова.