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13:18 (мск), источник: dostup1.ru

На газоопасном участке доменной печи Магнитки нашли 3 трупа

Следователи не могут пройти к месту происшествия.

Три трупа обнаружили сегодня в доменном цехе градообразующего предприятия Магнитогорска (Челябинская область) — следователи еще не подступали к телам, так как пытаются обезопасить себе место для работы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 17 января, днем в доменном цехе, на газоопасном участке, были обнаружены три трупа. Со слов сотрудников комбината, погибшие — не работники домны. Кто эти люди и как они туда попали, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

«Следователь выехал на место, но еще не подходил к трупам. Там опасная технологичная среда. Нужно обезопасить место для работы. Домну еще не остановили», — рассказал руководитель Орджоникидзевского СО СУ СКР по Челябинской области Михаил Малиновский.

По факту смерти трех человек начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ольга Плеханова.

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На газоопасном участке доменной печи Магнитки нашли 3 трупа
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