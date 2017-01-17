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13:21 (мск), источник: АиФ Челябинск

Двоих челябинцев будут судить за продажу средства для похудения

В состав препарата входило сильнодействующее вещество, запрещённое для распространения.

Жители Челябинска предстанут перед судом по обвинению в продаже средства для похудения, в состав которого входило запрещённое для распространения вещество, сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным правоохранителей, одна из обвиняемых приобрела около 600 г препарата, содержащего сибутрамин, у неустановленного продавца через социальную сеть. Вместе со своим знакомым женщина также посредством интернета находила покупателей, принимала оплату и пересылала средство в различные города, в том числе Екатеринбург и Новосибирск. Подельников задержали во время очередного визита в почтовое отделение.

Напомним, в начале 2016 года в Челябинске отдали под суд крупную банду мошенников, которые похитили у южноуральцев около 14 миллионов рублей, продавая биологически активные добавки под видом лекарств.

Справка:

Сибутрамин применяется для лечения ожирения благодаря своей способности усиливать чувство насыщения. В России входит в список сильнодействующих веществ, распространение которых разрешено только через аптеки и только по специальному рецепту. Ограничения во многих странах связаны с тяжёлыми побочными эффектами препарата.

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