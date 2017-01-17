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13:10 (мск), источник: СуперОмск

Обвинение в убийстве Берга пока никому не предъявлено — следователи

Как рассказал в интервью «СуперОмску» начальник отдела криминалистики омского следственного комитета Иван Козлов, по делу убийства предпринимателя Виктора Берга официальное обвинение пока никому не предъявлено.

Источник: РИА "Новости"

Вместе с тем следствие находится на окончательном этапе.

«Основным подозреваемым по уголовному делу об убийстве Берга являлся судья Сергей Москаленко, которому следствие намерено было предъявить обвинение после получения согласия квалификационной коллегии судей», — рассказал Иван Козлов.

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Напомним, что сын Виктора Берга, Денис, неоднократно заявлял о непосредственном участии судьи Сергея Москаленко к убийству отца. Следователи поясняют, что изначально Москаленко был в числе заподозренных. Кроме этого, все выдвинутые версии, в том числе подозрения Дениса Берга, тщательно проверялись в ходе следствия.

Напомним, что судья Сергей Москаленко покончил жизнь самоубийством 14 января текущего года. Он выехал на лыжах в лесополосу парка, где и повесился. Накануне происшествия Москаленко получил повестку в суд: его планировали взять под стражу. Как предполагали правоохранительные органы, подсудимый Виктор Берг передавал судье 8 миллионов рублей, чтобы приговор оказался оправдательным. Виктор Берг в свою очередь был убит в октябре 2015 года, в его убийстве также подозревается судья Москаленко.

По словам Дениса Берга, отец неоднократно встречался с судьей и передавал ему деньги. Следствие подтверждает, что были и другие объективные доказательства этого, кроме слов Берга, но подробности силовики озвучить пока не могут.

Полное интервью с начальником отдела криминалистики омского следственного комитета Иваном Козловым можно прочитать здесь.

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