Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Красная волчанка не дает американке выходить из дома
Стало известно об убийстве личного охранника Кадырова
Материнство: ожидание и реальность
Курникова и Иглесиас завели щенка
Молодые годы. Каким был Иван IV, пока не стал Грозным?16 января 1547 года венчался на царство Иван Грозный.
Певица Натали скрывает беременность
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет (видео)
Массовую драку в самолете сняли на видео
"Аж дурно стало": поклонники не узнали Татьяну Навку
«Впервые столкнулись»: адмирал Британии о флоте РФ
Юлия Высоцкая рассказала об отношениях с Андреем Кончаловским
Кэти Перри стала блондинкой
38-летняя Толкалина ушла от 51-летнего Кончаловского - СМИ
«Желанный тет-а-тет»: СМИ о Порошенко и Трампе
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
22Вечное сияние Джима Керри
1645-летие Константина Хабенского
14Зима в Северном полушарии
16:07 (мск), источник: Новая Кубань

В новороссийском кафе посетителей травили токсичным алкоголем

Краснодар. 17 янв. — Новая Кубань. Контрафактный алкоголь с ядовитыми примесями продавали в кафе в ст. Натухаевской.

Эксперты подтвердили, что горячительные напитки могли не просто нанести вред здоровью потребителей, но и угрожали их жизни. В составе жидкостей обнаружили токсичные примеси. Алкоголь, естественно, не соответствовал ГОСТу.

Заработать на паленом алкоголе решила Ася Зариева. Женщина хранила крупную партию контрафакта в кафе и продавала его клиентам. 5 февраля она продала 2 литровые бутылки ядовитого вещества под видом вина и коньяка.

Предпринимательница стала фигуранткой уголовного дела по ч.1 ст. 238 УК РФ (сбыт и хранение в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, суд приговорил её к 360 часам обязательных работ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Погибших подо льдом кубанских школьников провожают в последний путь
Россия обжалует решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»
Исполнитель теракта в Стамбуле признал вину
Доллар упал ниже 59 рублей впервые с конца июля 2015 года
Лавров рассказал о попытке США завербовать дипломата из России
Найденный под Бишкеком черный ящик «Боинга» оказался обломком
В РПЦ назвали профессии, не совместимые со священством
«Почта России» внедрит электронные очереди в отделениях
Спорт
Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду: обзор тура примеры Подборка главных событий прошедшего тура чемпионата Испании
Авто
Откуда берутся грузовики ЗИЛ: расследование «Авто Mail.Ru» «В Москве окончательно прекращена сборка грузовиков марки ЗИЛ» — эта новость, растиражированная многими изданиями, датирована вовсе не 2014 годом, а сегодняшним днём
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
Новая схема мошенничества с жильем появилась в Москве В судах рассматривается уже более десяти однотипных дел
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Певица Натали скрывает беременность Младший сын артистки с нетерпением ждет рождения сестры.
Все о ремонте
Что делать, если в квартире холодно?
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь