В новороссийском кафе посетителей травили токсичным алкоголем

Эксперты подтвердили, что горячительные напитки могли не просто нанести вред здоровью потребителей, но и угрожали их жизни. В составе жидкостей обнаружили токсичные примеси. Алкоголь, естественно, не соответствовал ГОСТу.

Заработать на паленом алкоголе решила Ася Зариева. Женщина хранила крупную партию контрафакта в кафе и продавала его клиентам. 5 февраля она продала 2 литровые бутылки ядовитого вещества под видом вина и коньяка.

Предпринимательница стала фигуранткой уголовного дела по ч.1 ст. 238 УК РФ (сбыт и хранение в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, суд приговорил её к 360 часам обязательных работ.