Полиция разыскивает мужчину, укравшего 30-летний коньяк

Согласно видеозаписи, взяв все не обходимое на полках магазина, мужчина незаметно проскользнул через кассу, не заплатив за товар. По данным администрации магазина общий ущерб о кражи составил 1780 леев.

По информации правоохранителей, подозреваемый вынес из магазина 30-летний коньяк, кофе и другие продовольственные продукты.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьекража. Всех, кто узнал мужчину на видео, просят сообщить об этом по телефону: 0 796 00502.

Виновному грозит штраф в размере 6 тысяч леев, от 120 до 240 часов общественных работ или до 2-х лет тюрьмы.