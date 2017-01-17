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13:47 (мск), источник: Actualitati.md

Полиция разыскивает мужчину, укравшего 30-летний коньяк

Столичная полиция разыскивает мужчину, запечатленного на видео. Он подозревается в краже продуктов в одном из кишиневских супермаркетов.

Согласно видеозаписи, взяв все не обходимое на полках магазина, мужчина незаметно проскользнул через кассу, не заплатив за товар. По данным администрации магазина общий ущерб о кражи составил 1780 леев.

По информации правоохранителей, подозреваемый вынес из магазина 30-летний коньяк, кофе и другие продовольственные продукты.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьекража. Всех, кто узнал мужчину на видео, просят сообщить об этом по телефону: 0 796 00502.

Виновному грозит штраф в размере 6 тысяч леев, от 120 до 240 часов общественных работ или до 2-х лет тюрьмы.

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