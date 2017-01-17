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15:26 (мск), источник: ТАСС

СК проводит проверку после инцидента с инспектором ДПС на Урале

Ранее водитель зажал руку инспектора в автомобиле и протащил его по проезжей части.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Следователи по Железнодорожному району Екатеринбурга проводят проверку из-за инцидента с водителем, который зажал руку инспектора ДПС в автомобиле и протащил его по проезжей части, сообщили в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.

«В Екатеринбурге проводится доследственная проверка по факту инцидента, в результате которого сотруднику ГИБДД причинены телесные повреждения. В ходе проверочных мероприятий опрашиваются непосредственные участники случившегося и очевидцы. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью сотрудника ГИБДД, проводится судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что инспектор ДПС сержант Артем Паздников решил проверить документы у водителя автомобиля Lada Priora с опознавательными знаками такси. Во время проверки гражданин 1975 года рождения, находившийся за рулем, окном зажал руку полицейского и начал движение. Автоинспектор был госпитализирован. Полиция Екатеринбурга задержала водителя Lada.

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