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13:23 (мск), источник: УралПолит.ру

Горластый уралец вспорол живот соседу за просьбу не шуметь

ВЕРХОТУРЬЕ, 17 января, ИА УралПолит.Ru. В Верхотурье вынесен приговор в отношении 28-летнего местного жителя, который убил человека за просьбу потише разговаривать.

Судом установлено, что вечером 24 августа 2016 года мужчина в компании друзей находился в гостях в одной из квартир дома по улице Володарского. Участники застолья, разгоряченные алкоголем, сильно шумели, из-за чего проживавший по-соседству 31-летний мужчина решил призвать любителей покутить к порядку.

«В результате между мужчиной 1985 г. р. и 28-летним подсудимым возник конфликт, который они продолжили на улице, куда злоумышленник прихватил с собой нож. Этим орудием он и воспользовался в ходе ссоры, причинив своему оппоненту ножевое ранение в область живота», — сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Пострадавшему удалось скрыться от обидчика и добежать до своей родственницы, которая незамедлительно вызвала скорую помощь. Однако, несмотря на усилия медиков, от полученного ранения мужчина скончался в тот же день.

В ходе следствия подсудимый пытался переложить вину в убийстве на иных участников застолья, однако вина его полностью была доказана путем проведения комплекса следственных действий и экспертиз. Суд приговорил уральца к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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Горластый уралец вспорол живот соседу за просьбу не шуметь
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