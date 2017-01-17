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13:24 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Сразу шесть автомобилей столкнулись сегодня утром на Кольцовском тракте

Сразу шесть автомобилей столкнулись сегодня утром на Кольцовском тракте.

Авария произошла, предположительно, по вине водителя автомобиля Ford Focus. Как рассказывают очевидцы, двигаясь в среднем ряду, он по касательной задел ехавший слева автомобиль. Тот начало кидать на дороге из стороны в сторону, и он столкнулся еще с одной машиной.

Водители еще трех автомобилей, ехавших следом, не успели перестроиться и тоже стали участниками ДТП.

Один из автовладельцев получил рассечение головы, ему потребовалась помощь медиков. Но от госпитализации он отказался. Столь массовая авария в утренние часы сильно затруднила движение по Кольцовскому тракту.

В причинах случившегося сейчас разбираются сотрудники автоинспекции.

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