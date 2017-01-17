Сразу шесть автомобилей столкнулись сегодня утром на Кольцовском тракте.

Авария произошла, предположительно, по вине водителя автомобиля Ford Focus. Как рассказывают очевидцы, двигаясь в среднем ряду, он по касательной задел ехавший слева автомобиль. Тот начало кидать на дороге из стороны в сторону, и он столкнулся еще с одной машиной.

Водители еще трех автомобилей, ехавших следом, не успели перестроиться и тоже стали участниками ДТП.

Один из автовладельцев получил рассечение головы, ему потребовалась помощь медиков. Но от госпитализации он отказался. Столь массовая авария в утренние часы сильно затруднила движение по Кольцовскому тракту.

В причинах случившегося сейчас разбираются сотрудники автоинспекции.