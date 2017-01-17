В Симферополе задымился троллейбус

Троллейбус дернуло, как будто упали штанги, и все пространство в салоне заполнилось едким дымом. Пассажиры с задней площадки начали кричать, что троллейбус загорелся, — рассказал очевидец происшествия.

Водитель сразу прекратил движение и выпустил пассажиров, которые спокойно покинули транспортное средство. Пострадавших не было, причины возгорания машины выясняются.