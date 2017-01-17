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13:47 (мск), источник: Крым Press

В Симферополе задымился троллейбус

Сегодня утром (примерно в 9:20) в Симферополе во время движения задымился троллейбус № 10 СВАРЗ-МАЗ-6275. О ЧП сообщает «Крымская газета».

Троллейбус дернуло, как будто упали штанги, и все пространство в салоне заполнилось едким дымом. Пассажиры с задней площадки начали кричать, что троллейбус загорелся, — рассказал очевидец происшествия.

Водитель сразу прекратил движение и выпустил пассажиров, которые спокойно покинули транспортное средство. Пострадавших не было, причины возгорания машины выясняются.

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