В Симферополе задымился троллейбус
Сегодня утром (примерно в 9:20) в Симферополе во время движения задымился троллейбус № 10 СВАРЗ-МАЗ-6275. О ЧП сообщает «Крымская газета».
Сегодня утром (примерно в 9:20) в Симферополе во время движения задымился троллейбус № 10 СВАРЗ-МАЗ-6275. О ЧП сообщает «Крымская газета».
Троллейбус дернуло, как будто упали штанги, и все пространство в салоне заполнилось едким дымом. Пассажиры с задней площадки начали кричать, что троллейбус загорелся, — рассказал очевидец происшествия.
Водитель сразу прекратил движение и выпустил пассажиров, которые спокойно покинули транспортное средство. Пострадавших не было, причины возгорания машины выясняются.