В Купчино нашли полторы сотни поддельных шуб
Шубы с поддельными товарными знаками изъяли в торговом центре во Фрунзенском районе Петербурга. Торговцев привлекут к ответственности.
Шубы с поддельными товарными знаками изъяли в торговом центре во Фрунзенском районе Петербурга. Торговцев привлекут к ответственности.
Полицейские изъяли 167 шуб из натурального меха в одном из магазинов на Балканской площади, сообщает
Возбуждено административное дело по статье 14.10 КоАП (Незаконное использование средств индивидуализации товаров).