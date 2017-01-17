В Прикамье «Дед Мороз» накинулся на «Снегурочку»
Признав в ней ведьму.
Признав в ней ведьму.
В минувшие праздники в Чайковском Снегурочка попала под горячую руку нетрезвого Деда Мороза. Женщина захотела поздравить родных с Новым годом, предложив знакомому вместе преобразиться в зимнего волшебника и его внучку, мужчина согласился.
Но 4 января Дед Мороз перебрал и набросился на Снегурочку с кулаками.
«Мы были у меня в квартире. Неожиданно у него начались
Женщина получила травму головного мозга, тупую травму живота, ушиб почки. Полиция проводит проверку, передает «Уралинформбюро».