Утопивший машину с девушкой петербуржец получил условный срок
Приморский суд Петербурга вынес приговор пьяному водителю, утопившему в Орловском карьере Touareg с пассажиркой. Александр Белозеров получил условный срок.
Приморский суд Петербурга вынес приговор пьяному водителю, утопившему в Орловском карьере Touareg с пассажиркой. Александр Белозеров получил условный срок.
Как сообщили «Фонтанке» в Приморском суде Петербурга, Белозеров обвинялся в причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК). Ночью 2 января 2016 года он пьяным выехал на Volkswagen Touareg на лед Орловского карьера и в двадцати метрах от берега провалился под лед. Белозеров и
Дело о гибели девушки судья Екатерина Богданова рассматривала с мая 2016-го. Она признала Белозерова виновным, но не согласилась с позицией гособвинения, просившего год ограничения свободы. Приговор — год условно и компенсация морального вреда 1,2 млн рублей.