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15:16 (мск), источник: Фонтанка

Утопивший машину с девушкой петербуржец получил условный срок

Приморский суд Петербурга вынес приговор пьяному водителю, утопившему в Орловском карьере Touareg с пассажиркой. Александр Белозеров получил условный срок.

Источник: AP 2016

Как сообщили «Фонтанке» в Приморском суде Петербурга, Белозеров обвинялся в причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК). Ночью 2 января 2016 года он пьяным выехал на Volkswagen Touareg на лед Орловского карьера и в двадцати метрах от берега провалился под лед. Белозеров и мужчина-пассажир выбрались, а вот находившаяся в салоне девушка не смогла.

Дело о гибели девушки судья Екатерина Богданова рассматривала с мая 2016-го. Она признала Белозерова виновным, но не согласилась с позицией гособвинения, просившего год ограничения свободы. Приговор — год условно и компенсация морального вреда 1,2 млн рублей.

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