Утопивший машину с девушкой петербуржец получил условный срок

Как сообщили «Фонтанке» в Приморском суде Петербурга, Белозеров обвинялся в причинении смерти по неосторожности (статья 109 УК). Ночью 2 января 2016 года он пьяным выехал на Volkswagen Touareg на лед Орловского карьера и в двадцати метрах от берега провалился под лед. Белозеров и мужчина-пассажир выбрались, а вот находившаяся в салоне девушка не смогла.

Дело о гибели девушки судья Екатерина Богданова рассматривала с мая 2016-го. Она признала Белозерова виновным, но не согласилась с позицией гособвинения, просившего год ограничения свободы. Приговор — год условно и компенсация морального вреда 1,2 млн рублей.