ДТП в Ровно: машина с людьми упала с моста в реку

По информации, водителю стало плохо за рулем. В салоне в это время находились его жена и сын.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В Киеве внедорожник Acura сбил троих детей на пешеходном переходе

Супругов доставили в приемное отделение Ровенской центральной городской больницы, ребенка — в Ровенскую областную детскую больницу. Опасности их жизни нет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Вчера в Киеве на Отрадном проспекте водитель сбил трех девушек на пешеходном переходе, которые возвращались домой с учебы.