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14:23 (мск), источник: Ictv.ua

ДТП в Ровно: машина с людьми упала с моста в реку

Утром на улице Князя Владимира в Ровно легковая машина, в салоне которой было 3 человека, вылетела с моста в реку.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

По информации, водителю стало плохо за рулем. В салоне в это время находились его жена и сын.

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Супругов доставили в приемное отделение Ровенской центральной городской больницы, ребенка — в Ровенскую областную детскую больницу. Опасности их жизни нет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Вчера в Киеве на Отрадном проспекте водитель сбил трех девушек на пешеходном переходе, которые возвращались домой с учебы.

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