ДТП в Ровно: машина с людьми упала с моста в реку
Утром на улице Князя Владимира в Ровно легковая машина, в салоне которой было 3 человека, вылетела с моста в реку.
Утром на улице Князя Владимира в Ровно легковая машина, в салоне которой было 3 человека, вылетела с моста в реку.
Об этом сообщила
По информации, водителю стало плохо за рулем. В салоне в это время находились его жена и сын.
Супругов доставили в приемное отделение Ровенской центральной городской больницы, ребенка — в Ровенскую областную детскую больницу. Опасности их жизни нет.
На месте происшествия работает
Вчера в Киеве на Отрадном проспекте водитель сбил трех девушек на пешеходном переходе, которые возвращались домой с учебы.