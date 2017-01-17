Белорусская пенсионерка пыталась провезти в Польшу 5 старинных топоров

МИНСК, 17 янв — Sputnik. Сотрудники таможенной службы в пункте пропуска «Бобровники» задержали гражданку Беларуси, которая пыталась ввезти в Польшу пять старинных боевых топоров, представляющих историческую ценность, сообщили во вторник в Подляшском отделении Пограничной службы Польши.

Старинное оружие таможенники нашли в багажнике 62-летний белорусски, которая пересекала белорусско-польскую границу на автомобиле Volkswagen Golf.

«По предварительным данным специалистов — археологов Института национального наследия, боевые топоры датируются XI—XII вв. еками», — сказали в службе.

Ученые не исключают, что топоры были обнаружены в захоронениях средневековых воинов.

Таможенникам женщина пояснила, что топоры нашел ее родственник, а везла она оружие в Польшу, чтобы сделать из него набор кухонных ножей. В отношении белоруски возбуждено уголовное дело, ей в качестве наказания грозит крупный штраф.