Белорусская пенсионерка пыталась провезти в Польшу 5 старинных топоров
Таможенникам женщина пояснила, что топоры нашел ее родственник, а везла она оружие в Польшу, чтобы сделать из него набор кухонных ножей.
Таможенникам женщина пояснила, что топоры нашел ее родственник, а везла она оружие в Польшу, чтобы сделать из него набор кухонных ножей.
МИНСК, 17 янв — Sputnik. Сотрудники таможенной службы в пункте пропуска «Бобровники» задержали гражданку Беларуси, которая пыталась ввезти в Польшу пять старинных боевых топоров, представляющих историческую ценность, сообщили во вторник в Подляшском отделении Пограничной службы Польши.
Старинное оружие таможенники нашли в багажнике 62-летний белорусски, которая пересекала
«По предварительным данным специалистов — археологов Института национального наследия, боевые топоры датируются
Ученые не исключают, что топоры были обнаружены в захоронениях средневековых воинов.
Таможенникам женщина пояснила, что топоры нашел ее родственник, а везла она оружие в Польшу, чтобы сделать из него набор кухонных ножей. В отношении белоруски возбуждено уголовное дело, ей в качестве наказания грозит крупный штраф.
По информации ПСП, эта вторая за месяц попытка перемещения из Беларуси контрабандой исторических артефактов в ПП «Бобровники» — в середине декабря 2016 года таможенники задержали 34-летнего белоруса, у которого были обнаружены три