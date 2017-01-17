Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Места на паркингах можно будет купить по ипотеке
Что вы думаете о крещенских купаниях: опрос
Страна ЕС, в которой по-русски говорит каждый третий
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Юлия Высоцкая рассказала об отношениях с Андреем Кончаловским
Молодые годы. Каким был Иван IV, пока не стал Грозным?16 января 1547 года венчался на царство Иван Грозный.
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Ученые предупредили об опасности детской любви к супергероям
У должников за услуги ЖКХ предложили забирать детей
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
«Это что-то новое»: Обама удивлен, что люди доверяют РФ, а не США
«Впервые столкнулись»: адмирал Британии о флоте РФ
Курникова и Иглесиас завели щенка
Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной отношений
Украина выбрала между Европой и РФ: СМИ рассказали о последствиях
Киеву предложили компромисс по Донбассу - реакция
Новый кроссовер Toyota: цена почти как у Land Cruiser 200
Автомат впервые обошел механику
Фоторепортажи
1135-летие герцогини Кембриджской
14Рождество Христово в городах России
15Второй зимний Московский Велопарад
22Вечное сияние Джима Керри
14:19 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусская пенсионерка пыталась провезти в Польшу 5 старинных топоров

Таможенникам женщина пояснила, что топоры нашел ее родственник, а везла она оружие в Польшу, чтобы сделать из него набор кухонных ножей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 янв — Sputnik. Сотрудники таможенной службы в пункте пропуска «Бобровники» задержали гражданку Беларуси, которая пыталась ввезти в Польшу пять старинных боевых топоров, представляющих историческую ценность, сообщили во вторник в Подляшском отделении Пограничной службы Польши.

Старинное оружие таможенники нашли в багажнике 62-летний белорусски, которая пересекала белорусско-польскую границу на автомобиле Volkswagen Golf.

«По предварительным данным специалистов — археологов Института национального наследия, боевые топоры датируются XI—XII вв.еками», — сказали в службе.

Ученые не исключают, что топоры были обнаружены в захоронениях средневековых воинов.

Таможенникам женщина пояснила, что топоры нашел ее родственник, а везла она оружие в Польшу, чтобы сделать из него набор кухонных ножей. В отношении белоруски возбуждено уголовное дело, ей в качестве наказания грозит крупный штраф.

По информации ПСП, эта вторая за месяц попытка перемещения из Беларуси контрабандой исторических артефактов в ПП «Бобровники» — в середине декабря 2016 года таможенники задержали 34-летнего белоруса, у которого были обнаружены три сабли-карабелы времен «Потопа» (XVII в), а также средневековый шлем.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Группа PROвокация: белорусы почему-то не любят своих артистов
РФ намерена обжаловать решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»
Исполнитель теракта в Стамбуле признал вину
Марин Ле Пен: всеми силами буду отстаивать Frexit
Лавров рассказал о попытке США завербовать дипломата из России
В РПЦ назвали профессии, не совместимые со священством
Поиски пропавшего в 2014 году Boeing MH370 приостановлены
Ремонт самолета Путина оценивают в 80 млн рублей
Спорт
Спектакль Рамоса и грязный поступок Роналду: обзор тура примеры Подборка главных событий прошедшего тура чемпионата Испании
Авто
Откуда берутся грузовики ЗИЛ: расследование «Авто Mail.Ru» «В Москве окончательно прекращена сборка грузовиков марки ЗИЛ» — эта новость, растиражированная многими изданиями, датирована вовсе не 2014 годом, а сегодняшним днём
Hi-Tech
Хакеры обещают пользователям WhatsApp бесплатный интернет Доступ якобы предоставят после того, как пользователь отправит мошенническое сообщение 13 друзьям. Это нужно для активации услуги по «революционной технологии»
Кино
Юлия Ковальчук оправдалась за участие в шоу «Дом 2» Певица и телеведущая вызвала споры между своими подписчиками в Instagram, опубликовав фото со съемок скандального реалити-шоу
Недвижимость
Москва останется без новых магазинов
Эксперты рассказали о скрытых скидках на жилье в Москве
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой Юлия Проскурякова впервые откровенно поделилась историей борьбы за жизнь девочки.
Все о ремонте
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
15 простых и интересных идей для вашего интерьера
Как улучшить съемную квартиру без ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь