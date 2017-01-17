Суд Жодино вынес приговор преступной группе на «БелАЗе»

Как выяснили сотрудники ГУБЭП МВД, на заводе действовала организованная преступная группа, в состав которой входили бывшие и действующие работники ОАО, и т. ч. материально-ответственные лица, обязанностью которых являлось обеспечение сохранности ТМЦ и их учет.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники выявили на ОАО «БелАЗ» преступную схему хищения комплектующих, запчастей к автомобильной и карьерной технике, установили каналы сбыта и легализации похищенных товарно-материальных ценностей с использованием фиктивных документов.

Как сообщила пресс-служба МВД, еще с начала 2015 года Главным управлением по борьбе с экономическими преступлениями МВД проведена огромная работа по проверке оперативной информации о совершающихся хищениях товарно-материальных ценностей на ОАО «БелАЗ».

Между участниками преступной группы были четко распределены роли: одни с использованием подъемных механизмов осуществляли подготовку и погрузку запчастей (отдельные весом более 800 кг), другие с использованием арендованного грузового автотранспорта вывозили похищенное с охраняемой территории, третьи обеспечивали беспрепятственное и свободное перемещение груза, доступ на территорию завода посторонних лиц и грузовой техники.

Была создана «группа охраны», которая выставляла посты с видеонаблюдением на расстоянии до нескольких километров. Работали злоумышленники исключительно в ночное время выходного дня, для связи использовали радиостанции и мобильные телефоны cо сменными сим-картами.

Похищенное с БелАЗа имущество вывозили в заранее подготовленные временные склады — «отстойники», расположенные на подворье частного дома одной из деревень около Жодино, откуда по фиктивным документам сбывали в Россию.

Одним словом среди членов преступной группы действовала жесткая дисциплина, работали четко и соблюдали меры конспирации.

Первую операцию по задержанию наиболее активных участников преступной группы (как бывших, так и действующих работников БелАЗа — материально-ответственные лица и охрана) сотрудники ГУБЭП МВД провели при поддержке спецподразделения «Алмаз» в ноябре 2015 года. В момент разгрузки в «отстойнике» с поличным задержали сразу шестерых похитителей деталей. Преступники оказали тогда активное сопротивление, действовали дерзко, бросив груз суммой более 600 млн. рублей, пытались скрыться на сопровождающем автомобиле марки БМВ Х5, протаранив милицейский транспорт. На команды сотрудников милиции «Стоять!», «Будем стрелять!»… они не реагировали, в результате для остановки транспортного средства и задержания преступников бойцами Алмаза использовалось огнестрельное оружие.

Чуть позже задержали еще одного участника преступной группы, а буквально на днях задержано еще двое подозреваемых, ими оказались работники БелАЗа и оба материально-ответственные лица.

УСК по Минской области на основании анализа материалов проверки, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении группы лиц, похищавшей имущество ОАО «БелАЗ».

Действия всех участников преступной деятельности квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 205 (кража, совершенная группой лиц, в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.

Фигурантов по материалам уголовного дела проходило девять человек. К семерым подозреваемым на момент возбуждения уголовного дела применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные находились под подпиской о невыезде.

Похищенная продукция была обнаружена и возвращена предприятию.

В ходе проведенных обысков изъяты мобильные телефоны с различными сим-картами, транспортное средство и другие вещественные доказательства, которые использовались при совершении противоправной деятельности. Назначен ряд криминалистических экспертиз. На имущество подследственных наложен арест. Расследование продолжается.

Причиненный заводу ущерб в размере 148 тыс. рублей полностью возмещен осужденными.

За последние годы на предприятии проведен ряд инвентаризаций, выявлены незначительные суммы недостачи, а уже после инициирования ГУБЭП МВД новых проверок, ревизорами на начальном этапе выявлено 1,5 млрд рублей ущерба, причиненного предприятию.

Суд г. Жодино рассмотрев материалы уголовного дела в открытом заседании вынес обвинительный приговор в отношении всех участников группы.

Так двум организаторам группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбытием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Еще двум участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбытием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Один участник получил 5 лет лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Еще два участника преступной группы были приговорены к 4 годам 6 месяцам лишения свободы один будет отбывать наказании в колонии усиленного режима, другому дали отсрочку наказания на 3 года и 120 часов общественных работ. Также один участник схемы осужден к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Девятый член преступной группы получил 4 года лишения свободы и также направится в исправительную колонию усиленного режима.

Всем осужденным суд назначил конфискацию имущества.

Пока приговор суда в законную силу не вступил и может быть еще обжалован в установленном законодательством порядке.