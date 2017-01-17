Гражданку Молдовы в Италии насмерть сбил поезд

По данным источника, у погибшей не было постоянного места жительства. 31-летнему мужчине, который находился с гражданкой Молдовы понадобилась медицинская помощь. После случившегося он был в шоковом состоянии.

На место происшествия прибыли правоохранители и примар коммуны. Детали произошедшего выясняются.