Гражданку Молдовы в Италии насмерть сбил поезд
35-летнюю молдаванку в Италии насмерть сбил поезд. Трагедия произошла минувшим вечером на одной из железнодорожных станций во Флоренции, сообщает gonews.it.
35-летнюю молдаванку в Италии насмерть сбил поезд. Трагедия произошла минувшим вечером на одной из железнодорожных станций во Флоренции, сообщает gonews.it.
По данным источника, у погибшей не было постоянного места жительства. 31-летнему мужчине, который находился с гражданкой Молдовы понадобилась медицинская помощь. После случившегося он был в шоковом состоянии.
На место происшествия прибыли правоохранители и примар коммуны. Детали произошедшего выясняются.