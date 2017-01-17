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14:14 (мск), источник: Actualitati.md

Гражданку Молдовы в Италии насмерть сбил поезд

35-летнюю молдаванку в Италии насмерть сбил поезд. Трагедия произошла минувшим вечером на одной из железнодорожных станций во Флоренции, сообщает gonews.it.

Источник: Actualitati.md

По данным источника, у погибшей не было постоянного места жительства. 31-летнему мужчине, который находился с гражданкой Молдовы понадобилась медицинская помощь. После случившегося он был в шоковом состоянии.

На место происшествия прибыли правоохранители и примар коммуны. Детали произошедшего выясняются.

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