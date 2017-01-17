Эксперты выяснят причину смерти мужчины в алматинском ЦОНе

В ДВД Алматы прокомментировали смерть мужчины в ЦОНе Алатауского района Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Как сообщили в полиции, данный факт зарегистрирован, назначена судебно-медицинская экспертиза. Ранее стали известны подробности инцидента.

16 января 2017 года в ЦОНе Алатауского района города Алматы скончался гражданин Кунтаков Жарас Нуркибаевич 1964 года рождения. 53-летний житель Алатауского района Алматы обратился в ЦОН вместе со своей супругой за услугой «Регистрация граждан по месту жительства» в 09.30. Через несколько минут ему стало плохо. Мужчина скончался на месте.