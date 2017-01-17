В Красноярске сгорел дорогой внедорожник

В Советском районе Красноярска сгорел дорогой внедорожник. Сегодня утром очевидцы рассказали о том, что в районе ул. 9 Мая сгорел Volkswagen Tuareg. Причиной пожарные назвали короткое замыкание проводки.

Знакомый владельца рассказал, что сегодня тот планировал продать автомобиль, но сделка не состоялась. «Машина на продаже была. Клиент сегодня приехал за ней и в шоке», — написал молодой человек.

Кроме того, за минувшие сутки в Красноярском крае, в Игарке, сгорел склад с продуктами, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Пожар начался днем на одной из центральных улиц. Вероятно, огонь заметили поздно: пожарные, прибывшие через 4 минуты после сообщения, увидели горящую по всей площади кровлю. Войти в помещение еще было можно, поэтому пожарные вывели оттуда грузовик «Урал», который мог сильно осложнить тушение.

Здание склада было шлакоблочным, поэтому гореть могли только кровля, деревянные перегородки и перекрытия. Локализовать, а затем и потушить огонь удалось за 20 минут на площади в 350 кв. метров. Огонь повредил стены и продукты питания, находившиеся в складе. Предварительной причиной специалисты назвали короткое замыкание.