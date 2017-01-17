В Следственном комитете пояснили, с чем связаны выемки в УМВД Екатеринбурга

Как и предполагало Накануне.RU, мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела по обвинению жителя уральской столицы в покушении на мошенничество.

«Была проведена выемка материала проверки, проводимой органами полиции в отношении букмекерской конторы. По версии следствия, якобы именно за принятие решения по указанному материалу 28-летний екатеринбуржец намеревался обманом получить от представителя букмекерской конторы денежные средства в размере 1 млн 200 тыс. руб. Выемка материала проведена для изучения и проверки изложенной версии следствия в рамках указанного уголовного дела о мошеннических действиях задержанного лица», — сообщил Накануне.RU официальный представитель СК России по Свердловской области Александр Шульга.

Напомним, сегодня в УМВД по Екатеринбургу пришли представители ФСБ вместе с сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности и начали осмотр помещений. В областном Главке, комментируя ситуацию, сообщили, что мероприятия проводятся с целью обнаружения возможных вещдоков, необходимых следствию.