29-летняя девушка на Daewoo Matiz сбила двоих волгоградцев во дворе жилого дома
Два человека попали под колеса легковушки в Тракторозаводском районе. Об этом ВДТВ рассказали в
Два человека попали под колеса легковушки в Тракторозаводском районе. Об этом ВДТВ рассказали в
В 18:40 29-летняя женщина задним ходом ехала на автомобиле Daewoo Matiz во дворе жилого дома № 7, расположенного по улице Клименко. Она не заметила 55-летнего и 65-летнего пешеходов, которые в этом время шли по дороге. Машина сбила волгоградцев.
В результате аварии пешеходы с травмами были доставлены в больницу.