29-летняя девушка на Daewoo Matiz сбила двоих волгоградцев во дворе жилого дома

В 18:40 29-летняя женщина задним ходом ехала на автомобиле Daewoo Matiz во дворе жилого дома № 7, расположенного по улице Клименко. Она не заметила 55-летнего и 65-летнего пешеходов, которые в этом время шли по дороге. Машина сбила волгоградцев.

В результате аварии пешеходы с травмами были доставлены в больницу.