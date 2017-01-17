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16:02 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

29-летняя девушка на Daewoo Matiz сбила двоих волгоградцев во дворе жилого дома

Два человека попали под колеса легковушки в Тракторозаводском районе. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В 18:40 29-летняя женщина задним ходом ехала на автомобиле Daewoo Matiz во дворе жилого дома № 7, расположенного по улице Клименко. Она не заметила 55-летнего и 65-летнего пешеходов, которые в этом время шли по дороге. Машина сбила волгоградцев.

В результате аварии пешеходы с травмами были доставлены в больницу.

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