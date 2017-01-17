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14:02 (мск), источник: Tengrinews

Казахстанский спортсмен разбился в ДТП в Семее

ДТП произошло в ночь с 13 на 14 января на дороге по улице Центральная: лоб в лоб столкнулись Toyotа Camry и Land Cruiser 100.

Источник: Tengrinews

В Семее в аварии погиб чемпион РК и Средней Азии по тогызкумалак Алмаз Жаксылыков, передает корреспондент Tengrinews.kz.

ДТП произошло в ночь с 13 на 14 января на дороге по улице Центральная: лоб в лоб столкнулись Toyotа Camry и Land Cruiser 100. В социальных сетях жители сообщили, что виновник аварии водитель Land Cruiser 100, якобы находившийся в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения, с места происшествия скрылся. Спортсмен же 1986 года рождения, находившийся в легковом авто, от полученных травм скончался в больнице, его пассажирка 1989 года рождения с переломом ноги госпитализирована в отделение травматологии БСМП. В УВД не раскрывают всех подробностей, лишь подтверждают вину водителя внедорожника. По горячим следам он был задержан сотрудниками отделения розыска местной полицейской службы. Полицейские не уточняют, управлял ли мужчина в нетрезвом виде, известно, что он найден и арестован.

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«Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбуждены два уголовных дела — по статьям «Нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшего» и «Оставление места ДТП», сообщили в УВД Семея.

Между тем пользователи соцсетей выражают обеспокоенность тем, что виновник может избежать наказания.

«На авто были установлены подложные номера. После совершения ДТП, он и находящийся с ним гражданин скрылись с места. Ими же сразу написано заявление якобы об угоне его транспортного средства», — написано в соцсетях.

Люди выражают соболезнования родным и близким погибшего Алмаза Жаксылыкова. Он воспитал множество талантливых игроков тогызкумалак, являлся старшим тренером ВКО. В конце ноября 2016 года его подопечная Назель Нургалиева стала чемпионкой Азии по тогызкумалак.

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