Сотрудник угрозыска Гуково попал под следствие за сокрытие преступления

Правоохранитель обвиняется по статье «Превышение должностных полномочий» за умышленное сокрытие преступления. По предварительной информации, к сотруднику угрозыска Гуково обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что у нее украли ювелирные украшения. Оперуполномоченный уговорил пострадавшую отказаться от поданного ранее заявления и написать объяснительную, что украшения якобы нашлись.

«После этого вынес незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Прокуратурой Ростовской области данное постановление признано незаконным и отменено, следственным органом возбуждено уголовное дело по факту кражи. Материалы проверки в отношении сотрудника полиции направлены в СО по г. Красному Сулину следственного управления СКР по РО, где в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ведется следствие.