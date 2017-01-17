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14:36 (мск), источник: Новый Калининград

УМВД: в Калининграде кондуктор рейсового автобуса присвоила себе выручку

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Полиция Калининграда подозревает кондуктора рейсового автобуса в присвоении выручки. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД во вторник.

По предварительным данным, 31-летняя женщина, работая кондуктором рейсового автобуса, присвоила дневную выручку в сумме 5 тысяч рублей. Полицейские установили, что завершив смену, злоумышленница забрала деньги и больше на работу не вышла.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 2 лет лишения свободы.

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