УМВД: в Калининграде кондуктор рейсового автобуса присвоила себе выручку

Полиция Калининграда подозревает кондуктора рейсового автобуса в присвоении выручки. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД во вторник.

По предварительным данным, 31-летняя женщина, работая кондуктором рейсового автобуса, присвоила дневную выручку в сумме 5 тысяч рублей. Полицейские установили, что завершив смену, злоумышленница забрала деньги и больше на работу не вышла.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 2 лет лишения свободы.