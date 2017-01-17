Дело об убийстве бизнесмена Берга не будет закрыто после гибели подозреваемого судьи

ОМСК, 17 января. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Расследование дела об убийстве омского бизнесмена Виктора Берга не будет прекращено, несмотря на гибель судьи Сергея Москаленко, который был подозреваемым в этом деле, сообщила корреспонденту ТАСС старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Лариса Болдинова.

Судья покончил жизнь самоубийством ночью 14 января в городском парке Омска.

«Мы продолжаем расследование этого дела, нам необходимо установить полную картину произошедшего. Сбор доказательств будет продолжен», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что Москаленко пока остается в статусе подозреваемого.

«Для официального присвоения ему процессуального статуса “обвиняемый” необходимо согласие квалификационной коллегии судей Омской области. Заседание коллегии из-за гибели Москаленко перенесено с 17 на 20 января», — отметила представитель ведомства.

Уголовные дела Москаленко и Берга.

Судья Куйбышевского районного суда Омска Сергей Москаленко рассматривал с 2010 года по 2015 год уголовное дело в отношении руководителя омской строительной компании «Омстрой-2001» Виктора Берга, обвиняемого в хищении более 100 миллионов рублей у более чем 442 дольщиков, невыплате заработной платы 373 работникам предприятия и ряде других преступлений.