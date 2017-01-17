Столичная полиция отказалась возбуждать в отношении Павленского дело об избиении актера

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Полиция Москвы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении художника-акциониста Петра Павленского по заявлению якобы об избиении им актера «Театра. doc». Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Динзе.

По факту проверки, которую проводил участковый, было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Павленского и в настоящее время оно не отменено.

По ее словам, Павленский ждет окончания проверки по другому заявлению актрисы и «опасается возвращаться в Россию в связи с возможным уголовным преследованием».

«Насколько мне известно, он сейчас находится во Франции», — отметила она. По данным СМИ, заявление на Павленского написала актриса «Театра. doc» Анастасия Слонина. Ранее в своем видеообращении сам Павленский опроверг обвинения в насильственных действиях сексуального характера в свой адрес, назвав дело провокацией, направленной на его дальнейшее уголовное преследование.