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14:41 (мск), источник: ТАСС

Столичная полиция отказалась возбуждать в отношении Павленского дело об избиении актера

Художник-акционист ждет окончания проверки по другому заявлению и «опасается возвращаться в Россию в связи с возможным уголовным преследованием».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Полиция Москвы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении художника-акциониста Петра Павленского по заявлению якобы об избиении им актера «Театра. doc». Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Динзе.

По факту проверки, которую проводил участковый, было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Павленского и в настоящее время оно не отменено.
Ольга ДинзеАдвокат Петра Павленского

По ее словам, Павленский ждет окончания проверки по другому заявлению актрисы и «опасается возвращаться в Россию в связи с возможным уголовным преследованием».

«Насколько мне известно, он сейчас находится во Франции», — отметила она. По данным СМИ, заявление на Павленского написала актриса «Театра. doc» Анастасия Слонина. Ранее в своем видеообращении сам Павленский опроверг обвинения в насильственных действиях сексуального характера в свой адрес, назвав дело провокацией, направленной на его дальнейшее уголовное преследование.

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В июне 2016 года Мещанский суд Москвы приговорил Павленского к штрафу в 500 тыс. рублей за поджог в ноябре 2015 года входной двери главного здания ФСБ на Мясницкой улице. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил иск ФСБ на 481 тыс. рублей о компенсации причиненного ущерба.

Скандальную известность Павленский получил после ряда своих акций. В октябре 2014 года обнаженный художник отрезал себе мочку уха на крыше института имени Сербского в Москве, в ноябре 2013 года он разделся на Красной площади и прибил некоторые части своего тела к брусчатке рядом с Мавзолеем, а летом 2012 года, зашив себе рот, вышел к Казанскому собору в Петербурге с плакатом в поддержку группы Pussy Riot.

Комментарии
2
Yury Lim
А этого де-ла еще охраняли стояли, я бы наоборот, оставил на брусчатке, что бы не только яй-а там оставил, но еще и зад-ей примерз))
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Yury Lim
А Б где ты? Кумир твой без комментария остался, нехорошо подводить коллег по несчастью.
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