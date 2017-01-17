Столичная полиция отказалась возбуждать в отношении Павленского дело об избиении актера

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Полиция Москвы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении
По факту проверки, которую проводил участковый, было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Павленского и в настоящее время оно не отменено.
По ее словам, Павленский ждет окончания проверки по другому заявлению актрисы и «опасается возвращаться в Россию в связи с возможным уголовным преследованием».
«Насколько мне известно, он сейчас находится во Франции», — отметила она. По данным СМИ, заявление на Павленского написала актриса «Театра. doc» Анастасия Слонина. Ранее в своем видеообращении сам Павленский опроверг обвинения в насильственных действиях сексуального характера в свой адрес, назвав дело провокацией, направленной на его дальнейшее уголовное преследование.
В июне 2016 года Мещанский суд Москвы приговорил Павленского к штрафу в 500 тыс. рублей за поджог в ноябре 2015 года входной двери главного здания ФСБ на Мясницкой улице. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил иск ФСБ на 481 тыс. рублей о компенсации причиненного ущерба.
Скандальную известность Павленский получил после ряда своих акций. В октябре 2014 года обнаженный художник отрезал себе мочку уха на крыше института имени Сербского в Москве, в ноябре 2013 года он разделся на Красной площади и прибил некоторые части своего тела к брусчатке рядом с Мавзолеем, а летом 2012 года, зашив себе рот, вышел к Казанскому собору в Петербурге с плакатом в поддержку группы Pussy Riot.