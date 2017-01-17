За один день житель Чайковского совершил два преступления
Полицейские Чайковского задержали ране судимого 32-летнего местного жителя. 16 января 2016 года он сначала попытался ограбить мужчину, а потом угнал у другого потерпевшего автомобиль.
Полицейские Чайковского задержали ране судимого 32-летнего местного жителя. 16 января 2016 года он сначала попытался ограбить мужчину, а потом угнал у другого потерпевшего автомобиль.
Первым пострадавшим от действий преступника стал на 26-летний мужчина, на которого было совершено нападение в подъезде дома. Нападавший плеснул в лицо жертвы уксусной кислотой и под угрозой применить нож потребовал деньги. Потерпевший смог оказать сопротивление, после чего бандит выбежал из подъезда и скрылся. Мужчина с химическим ожогом левого глаза был госпитализирован.
Через несколько часов подозреваемый напал на водителя на перекрестке улиц Советская и Вокзальная. Угрожая ножом автомобилисту, уголовник завладел его «ВАЗом».
Полицейские нашли машину брошенной на четвертом километре дороги «Чайковский-Воткинск».
Подозреваемый был задержан полицейскими в соседнем населённом пункте. Тремя неделями ранее он вышел из тюрьмы. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения — арест.
По факту разбоя и угона возбуждены уголовные дела.