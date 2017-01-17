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14:48 (мск), источник: АиФ Омск

Омские полицейские спасли от обморожения женщину с 4-летней дочкой

Никто из проезжающих мимо автомобилистов не остановился.

Омские полицейские спасли от обморожения женщину с 4-летней дочкой. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Женщина ехала за рулём автомобиля в морозную погоду по Омску. Внезапно автомобиль сломался. Разобраться, в чём причина, она самостоятельно не смогла, и никто из проезжающих мимо автомобилистов так и не остановился. Женщина вызвала родственников, которые пообещали скоро приехать.

Проезжающий мимо экипаж ДПС поинтересовался у омички, что произошло. По её словам, к моменту, когда подъехали сотрудники ГИБДД, они с дочкой сильно замёрзли. Инспекторы пересадили их в свою машину, где женщина с ребёнком согрелись и в тепле дождались родственников.

«Сотрудники ГИБДД разобрались в поломке автомобиля и помогли его завести, после чего мама с дочкой благополучно добрались домой», — рассказали в пресс-службе ведомства.

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